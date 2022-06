L'Afragolese chiama, i tifosi rispondono: settore ospiti sold-out per il playoff col Team Nuova Florida

Una lodevole iniziativa da parte della società per invitare il proprio pubblico a sostenere la squadra di Franco Fabiano. E la risposta non si è fatta attendere. Allo Stadio Marco Mazzucchi di Ardea, l'Afragolese - nel playoff contro il Team Nuova Florida - potrà contare su un'ottima cornice di pubblico. Il club rossoblù, infatti, ha annunciato il sold-out per il settore ospiti: polverizzati, in poche ore, i tagliandi messi a disposizione:

"L'Afragolese 1944 informa i propri tifosi, che i tagliandi per il settore ospiti dello stadio "Marco Mazzucchi" di Ardea, messi a disposizione dalla società Team Nuova Florida e valevoli per la semifinale playoff in programma questa domenica, sono definitivamente terminati. Nel giro di poche ore, le richieste e le prenotazioni sono state talmente rapide da far volatilizzare tutti i tagliandi disponibili. Un gesto di grande attaccamento del popolo rossoblù, verso i propri colori, che domenica non farà mancare il supporto fondamentale per un unico obiettivo, la vittoria! Due colori, un'unica passione".