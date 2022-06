Afragolese, termina il sondaggio per il miglior calciatore dell'anno: ecco di chi si tratta

Il rinnovo del contratto e la permanenza in rossoblù. Un weekend da incorniciare col premio di miglior calciatore dell'Afragolese: per Fabio Longo sono state ore importanti sul piano personale. Prima è arrivata la conferma nel roster di Renato Cioffi, poi è stato nominato il protagonista del contest social proposto dal club. Così il team napoletano sulla pagina Facebook al termine del sondaggio rivolto alla propria tifoseria:

"Fabio Longo è il Redblue of the year 2021/22. Il capitano rossoblù è stato votato dai tifosi come miglior giocatore dell'annata appena conclusa. Fabio ha avuto la meglio in finale sul compagno di squadra Celiento con il 57% dei voti contro il 43% del "Marziano". L'ennesima soddisfazione per il bomber che dopo la conquista del titolo di capocannoniere ed il rinnovo arrivato pochi giorni fa con la maglia dell'Afragolese, porta a casa anche il titolo di miglior giocatore rossoblù dell'anno".