L'Afragolese batte il Solofra in rimonta, Puteolana fermata al Conte. Ottima prova del Sorrento contro il Monopoli

Va avanti la preparazione delle squadre napoletane impegnate nel prossimo campionato di Serie D. In attesa di conoscere i gironi d'appartenenza, le formazioni sono al lavoro per farsi trovare pronte ai nastri di partenza. Anche oggi si sono disputati alcuni test utili per capire il livello d'intensità delle brigate, attualmente nel pieno dei ritiri. Non è andato in scena l'allenamento congiunto tra Nola e Acerrana, previsto per questo pomeriggio e annullato per sopraggiunti motivi di impossibilità della compagine granata.

Allo Stadio Domenico Conte, la Puteolana ha ospitato il Pompei. La frazione iniziale si è chiusa con i rossoblù in vantaggio: l'autorete propiziata da Di Paola e il colpo di testa di Arrulo hanno reso vano il gol dei padroni di casa. Nel secondo tempo, i flegrei hanno rimontato e fissato il punteggio sul 3-3. Per i Diavoli Rossi da segnalare le marcature di Romano, Haberkon ed Esposito, mentre per il Pompei è stata fondamentale la punizione vincente di Tedesco poco prima del triplice fischio.

Successo in rimonta per l'Afragolese sul campo del Solofra. Irpini avanti già dopo tre giri di cronometro con Somma, il pari rossoblù si è concretizzato al 9' con il penalty ben eseguito da bomber Longo. Nella ripresa, gli ospiti hanno dilagato. Al 46' Longo ha approfittato di un'uscita imperfetta del portiere e ha depositato la sfera nel sacco. Al 53' Elefante ha sfruttato l'assist di Esposito e ha siglato il tris. Ancora Elefante, al 74', ha chiuso i conti di testa su suggerimento di Di Leo.

Ottimo pareggio per il Sorrento contro una squadra avversaria di categoria superiore. I costieri di mister Maiuri hanno fermato il Monopoli sul manto erboso di Cascia. Partenza sprint per i rossoneri che sono passati in vantaggio con Herrera su calcio di rigore. Ha risposto Simeri per i biancoverdi, ancora dagli undici metri. Nel finale, i campani sono andati vicinissimi alla vittoria: soltanto la traversa ha negato la gioia al classe 2005 Gargiulo.