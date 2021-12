Afragolese, giornata movimentata in ingresso e in uscita per i rossoblù

La sconfitta contro l'Ostiamare ha certificato il momento di flessione dell'Afragolese. La squadra di Franco Fabiano, incappata nel quarto ko nelle ultime cinque giornate di campionato, sta vivendo un periodo tutt'altro che entusiasmante. Sesto posto in classifica momentaneo, un punto di distanza dalla zona playoff e l'impegno interno con l'Arzachena utile per il riscatto e la risalita. I recenti risultati maturati sul rettangolo verde non hanno frenato le ambizioni societarie: il club, infatti, si sta muovendo per rinforzare la rosa.

Con una nota ufficiale, i rossoblù hanno ufficializzato l'ingaggio di Kenneth Van Ransbeeck. Il centrocampista, classe 1994, è cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht. Tanta esperienza in Italia per il ventisettenne che ha vestito già la casacca del Benevento in Campania: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Kenneth Van Ransbeeck. Nazionalità belga, Van Ransbeeck è un classe '94 di ruolo centrocampista. Cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, ha indossato in passato le maglie di Benevento, Catanzaro, Rimini, Taranto e Albalonga, prima di approdare al Nardò da dove è stato prelevato. Visione di gioco ed intuito, sono solo alcune delle caratteristiche possedute da Kenneth, che arriva in rossoblù pronto a dare un importante contributo. Un bel colpo operato dal Ds Romano che regala a mister Fabiano, un'ottima pedina per il suo scacchiere".

Parallelamente, l'Afragolese ha ceduto ben tre calciatori non centrali nel progetto. Il profilo offensivo Romeo è stato ceduto in prestito all'Aurora Alto Casertano. Cassandro e Suraci, invece, si legheranno a Nola e San Luca. Si è svincolato, infine, Liccardo: "La società comunica inoltre, di aver ceduto temporaneamente alla società Altocasertano l'attaccante Romeo, di aver trasferito i calciatori Cassandro e Suraci, rispettivamente al Nola e al San Luca e di aver svincolato il centrocampista Crescenzo Liccardo. Un ringraziamento a tutti loro per il lavoro svolto e gli auguri di un futuro roseo per le loro rispettive carriere".