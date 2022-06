Afragolese - Risoluzione consensuale del rapporto con mister Fabiano

Si chiude l'esperienza di Franco Fabiano sulla panchina dell'Afragolese. Il tecnico rossoblù, tra gli artefici della conquista dei playoff, non guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società napoletana che, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto. Protagonista fino alla finale degli spareggi del Girone G, il tecnico ha dato un'identità al gruppo e ha costruito una macchina perfetta. La sconfitta contro la Torres nell'epilogo del Vanni Sanna non ha cancellato quanto di buono dimostrato nel corso dell'intero anno.

Così il club: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver interrotto consensualmente il rapporto lavorativo con l'allenatore Franco Fabiano. Dopo un cordiale colloquio ricco di attestati di stima reciproci svoltosi presso gli uffici della Brand Evolution, il Presidente Raffaele Niutta e Franco Fabiano artefici di un'entusiasmante cavalcata calcistica che rimarrà negli annali della storia rossoblù, hanno deciso di rescindere consensualmente il rapporto di lavoro, promettendosi che quello attuale non sarà un addio ma un arrivederci. L'Afragolese 1944 intende ringraziare mister Fabiano e tutto il suo staff, per l'eccezionale lavoro svolto che ha elevato la società rossoblù sul proscenio nazionale, partecipando con merito ad una finale playoff per la promozione in serie C, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Ad maiora mister".