Afragolese, il presidente Niutta: "Col Giugliano sarà un grande derby. Novità per i lavori al Moccia"

Un weekend all'insegna del calcio dilettantistico. A catturare la scena sarà il Girone G di Serie D. Il nono turno della competizione, infatti, riserva il big match che si disputerà allo Stadio Vittorio Papa di Cardito tra l'Afragolese e il Giugliano. La terza della classe che ospita la capolista in quello che sarà uno dei derby campani più attesi. I rossoblù, dopo il pareggio in esterna contro l'Atletico Uri, affrontano i gialloblù finora imbattuti e con una striscia di risultati impressionante: otto vittorie in altrettante gare giocate.

Il presidente dell'Afragolese, Raffaele Niutta, è intervenuto in una diretta Facebook sulla pagina ufficiale del club. Diversi i temi trattati dal patron che si è soffermato sul match di domenica e sulle ambizioni future della proprietà: "Sarà un grande derby tra due società amiche e tra tifoserie che si rispettano. Sarà una grande giornata di sport, all'insegna dell'amicizia. Sarà una gara sentita, abbiamo un anno da riscattare. Stiamo disputando un gran campionato, davanti abbiamo due grandi squadre. Dobbiamo approcciare al meglio domenica, ci servirà anche l'apporto del pubblico rossoblù".

Sul lavoro della squadra e dello staff: "I ragazzi meritano un plauso per la dedizione e l'abnegazione, seguono il mister e la società. È un banco di prova importante che ci farà capire chi vogliamo essere. Sarà un match indicativo che segnerà il percorso della stagione". Poi l'attesa indiscrezione circa i lavori al Moccia: "Stiamo mantenendo fede al nostro cammino, iniziato a metà giugno e colgo l'occasione per dire ai tifosi che lunedì saranno consegnate le chiavi all'azienda appaltatrice - affermata a livello nazionale - dello Stadio Moccia. Sarà uno stadio degno della città di Afragola, pochi mesi di sofferenza ancora e anche i tifosi afragolesi avranno una loro casa dove costruire un progetto importante esteso anche al settore giovanile".

Ancora sul confronto col Giugliano, il presidente Niutta ha concluso: "Conosciamo gli ex, hanno vissuto un triennio importante col Giugliano. Ora sono qui, ce li coccoliamo. Sono grandi professionisti, ci auguriamo che continuino su questa strada. Firmare per il pareggio? No, vogliamo e dobbiamo giocare la partita. Ben venga qualsiasi risultato. Arbitraggio? Mi aspetto una direzione all'altezza del derby. Alla mia squadra dico di stare sereni e tranquilli, devono giocare come sanno. Sarà una giornata particolare, ma è una partita di calcio. Un plauso ai tifosi per la lunga trasferta di domenica scorsa, domenica abbiamo bisogno del dodicesimo uomo. Dobbiamo riempire il Papa di Cardito".