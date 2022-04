L'Afragolese non scenderà in campo nel weekend: posticipata la trasferta di Cassino

Il derby Nola-San Giorgio rinviato a causa del Covid-19 e non solo. Negli ultimi minuti, anche l'Afragolese ha annunciato il posticipo della sfida contro il Cassino per l'aumentare dei casi nell'ambiente. Il gruppo di Franco Fabiano si è sottoposto a un giro di tamponi e alcuni componenti del gruppo-squadra sono risultati positivi. Di conseguenza, il club si è rivolto alla Lega Nazionale Dilettanti che ha deciso di annullare l'impegno in programma. Bisognerà attendere per conoscere la data del recupero, Longo e compagni intanto non scenderanno in campo nel weekend alle porte. Di seguito, la nota del sodalizio napoletano:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, che a seguito dei tamponi eseguiti in data odierna, sono stati riscontrati alcuni casi di positività a Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I tesserati sono stati posti in quarantena secondo il protocollo vigente e tutte le procedure previste sono state rapidamente attuate. La Società, dopo aver atteso l’ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti, comunica che la gara in programma Domenica 10 Aprile tra Cassino e Afragolese, valevole per la giornata numero ventotto del girone G di serie D, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi".