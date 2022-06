Afragolese, il ringraziamento di patron Niutta: "Onorato di aver fatto parte di questa stagione. Sul futuro..."

La stagione dell'Afragolese si è chiusa con la sconfitta nella finale playoff contro la Torres allo Stadio Vanni Sanna. I rossoblù di Franco Fabiano sono stati protagonisti di una grande annata sportiva: l'ottimo rendimento in campionato e le risposte concrete negli spareggi sono la dimostrazione della crescita del progetto. Con un videomessaggio, il presidente Raffaele Niutta ha voluto ringraziare la piazza e la tifoseria.

Così il patron in apertura: "Sono l'ultimo che si aggrega ai saluti finali di questa stupenda cavalcata per quanto riguarda la nostra stagione. Mi sembra riduttivo una semplice nota scritta, avevo piacere di intervenire pubblicamente. Le promesse fatte ad agosto scorso sono state centrate in pieno. Abbiamo fatto una grande semifinale e una buona finale, nel calcio nulla è scontato. Siamo stati protagonisti a livello nazionale, quindi l'Afragolese è stata ancora una volta sul pezzo. Sono contento per come siano andate le cose quest'anno. Dire si poteva fare di più o di meno lascia il tempo che trova, la squadra è stata costruita velocemente con tanti interpreti nuovi rispetto all'anno precedente. Volevo regalare alla città e ai tifosi una stagione diversa, credo che ci siamo riusciti. I saluti sono doverosi per tutti coloro che mi hanno accompagnato, partendo dagli sponsor che hanno sposato il nostro progetto".

Poi, sui prossimi appuntamenti e sul futuro: "Ho sempre pensato al bene dell'Afragolese, non al bene personale. Non basta ringraziare tutti per l'anno fantastico, è stata una cavalcata che deve farci riflettere perché il calcio è passione, competenza e anche errori. Da oltre due mesi non ho accettato provocazioni perché non serve, sono stati fatti tanti sacrifici dall'estate scorsa. Sono onorato di aver fatto parte di questo campionato, in settimana ci sarà la cena con la squadra e con la dirigenza. Ci sarà poi una conferenza stampa per parlare del presente e del futuro. Valuteremo se ci sono i presupposti per continuare un progetto importante o se dobbiamo rimediare a un anno di stasi per capire quando il campo verrà riconsegnato a tutta la comunità. Siamo in attesa, tornare nel nostro stadio sarebbe fantastico. Vogliamo costruire un progetto triennale per fare il salto, ma ci devono essere le basi concrete e bisogna capire se tutti lo vogliono".