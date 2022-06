Afragolese, la spinta del patron Niutta: "Ultimo atto di una stagione incredibile, vogliamo ritornare tra i professionisti"

È il giorno della finalissima del playoff del Girone G di Serie D. Allo Stadio Vanni Sanna si giocherà il confronto tra la Torres e l'Afragolese. I rossoblù di Franco Fabiano, in un periodo di grande entusiasmo anche in merito all'ottima prestazione offerta ad Ardea contro il Team Nuova Florida, hanno intenzione di affermarsi anche sul suolo sardo. Appuntamento con la storia per il team napoletano, reduce da una stagione di lavoro e dedizione. Fase conclusiva meritata per la compagine campana che arriva in Sardegna spinta dal suo pubblico e dal messaggio di carica del presidente. Il numero uno Raffaele Niutta, con una nota, ha incitato il gruppo:

"Questa sera ultimo atto, ultimo sacrificio di una stagione incredibile. L'avversario sarà un club glorioso, tosto e voglioso di ritornare nei professionisti. Tutto ciò ci onora, ma i nostri ragazzi venderanno cara la loro pelle. Ho chiesto semplicemente loro, di onorare la maglia che indossano, per la quale rappresentano una città importante, la città di Sant'Antonio, la città dell’imprenditoria, la gente per bene, una città vogliosa di ritornare nel calcio che conta. Grazie a tutti, grazie a chi ha sempre creduto nella mia persona, grazie a chi mi ha sempre confortato e fatto ragionare nei momenti critici, grazie anche a chi continua nella sua critica personale sperando in futuro di poter far capire e ricredere che si tifa Afragolese a prescindere da tutto. Un ringraziamento va soprattutto alla squadra, capitanata da un mister eccezionale e uno staff tecnico invidiabile ed a tutta la dirigenza, che insieme hanno regalato a tutti una stagione gloriosa. Il mio motto resterà sempre lo stesso, "Uniti si vince". Tutti insieme per l'ultimo tassello del puzzle".