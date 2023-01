Afragolese, ancora un cambio in panchina: Bitetto torna a guidare i rossoblù

La cura Agovino non va, l'Afragolese cambia ancora allenatore. Il club rossoblù, dopo la sconfitta in rimonta contro il Bitonto, ha deciso di richiamare Leonardo Bitetto in panchina. Due mesi più tardi dall'esonero di novembre, il tecnico torna a guidare la prima squadra:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver riaffidato il ruolo di Allenatore della prima squadra a Leonardo Bitetto. Esonerato nel mese di Novembre, Bitetto fa ritorno sulla panchina rossoblù dopo soli due mesi. Nella giornata odierna il nuovo mister dirigerà il primo allenamento, provando a riportare l'Afragolese in una posizione di classifica migliore di quella attuale. Oltre a mister Bitetto, rientrerà e ricoprirà il ruolo di Vice allenatore Andrea Destino".