Afragolese, rivoluzione nell'organigramma: azzerate le cariche dirigenziali

Terza posizione nella classifica del Girone G di Serie D, in attesa dei recuperi delle gare mancanti ad Aprilia e Nuova Florida. L'Afragolese di Raffaele Niutta, dopo aver deciso di affidare la panchina a Franco Fabiano, sta lottando per la parte alta della graduatoria. Nonostante un periodo di leggera flessione, fisiologica visti gli impegni, la squadra ha ritrovato serenità ed è reduce da due successi consecutivi in campionato.

La decisione di posticipare il calendario ha cambiato i piani dei rossoblù che lavorano in vista dell'appuntamento, proprio contro il Nuova Florida, del prossimo 23 gennaio. Nel frattempo, i partenopei hanno dato il via ad una rivoluzione nell'organigramma. Con un comunicato ufficiale apparso sui canali di riferimento, l'Afragolese ha annunciato di aver azzerato le cariche dirigenziali, ad esclusione di quelle operative. Di seguito, la nota:

"L'Afragolese 1944, nella persona del Presidente Raffaele Niutta, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver azzerato tutte le cariche dirigenziali ad esclusione di quelle operative. La prossima settimana saranno resi ufficiali i nuovi membri dello staff dirigenziale".