Afragolese, non si attenderà molto per l'annuncio del nuovo tecnico: fissata una conferenza stampa

È giunto il momento di progettare la prossima stagione. Le squadre napoletane, chiamate ad affrontare il campionato di Serie D, scenderanno in campo con novità per quanto riguarda la panchina. Non solo l'addio in casa Nola e l'avvicendamento tecnico per la Mariglianese. Anche l'Afragolese, con una nota ufficiale, ha salutato Franco Fabiano. Il mister, reduce da una grande parentesi andata in archivio col ko nella finale playoff del Girone G contro la Torres, si è separato dal sodalizio rossoblù. Non trascorrerà molto, tuttavia, dall'annuncio del nuovo allenatore: il club, infatti, è orientato ad ufficializzare la nuova guida nelle prossime ore. Domani martedì 21 giugno, alle ore 20.00, presso la Polisportiva Afragolese in Via Oberdan, ci sarà una conferenza stampa che rivelerà il volto del tecnico e svelerà i programmi per la stagione 2022/23.