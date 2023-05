L'Afragolese va a caccia della salvezza a Molfetta, Longo: "Questa partita vale la nostra stagione"

Una stagione tutt’altro che semplice e una salvezza che dovrà essere agguantata nella prossima nonché ultima giornata di campionato. L’Afragolese, protagonista di una striscia di quattro risultati utili consecutivi, va alla ricerca di un’altra prestazione positiva in termini di punteggio per aggiudicarsi la permanenza diretta in Serie D. Archiviato il pareggio interno con il Gladiator, la squadra rossoblù affronterà la Molfetta in trasferta. Il capitano e bomber Fabio Longo ha parlato ai microfoni del club a poche ore dal fischio d’inizio del match: "Siamo alla fine dopo un campionato difficilissimo e pieno di insidie. Ci aspetta una partita per noi molto importante, vale la nostra stagione. Andremo ad affrontarla con una mentalità diversa dal solito, sarà una battaglia e dovremo approcciarla da tale. Infortunio? Per fortuna sto meglio, sto recuperando. Se non ci saranno problemi in questi giorni, sicuramente prenderò parte alla partita, sarò disponibile. Meglio così per me e per i miei compagni perché ho intenzione di dare una mano. Conosciamo bene l’importanza di questa partita, vale una stagione per il nostro futuro e per la società". Intanto, nelle ultime ore, il club ha diramato anche la nota relativa alla vendita dei tagliandi. Ecco dove poter acquistare il biglietto: "I tagliandi per la gara Molfetta-Afragolese, saranno acquistabili solo ed esclusivamente on line sulla piattaforma Ciaotickets raggiungibile tramite il seguente link https://www.ciaotickets.com/biglietti/molfetta-afragolese Il botteghino del settore ospiti dello stadio "Paolo Poli", resterà chiuso il giorno della partita".