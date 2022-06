Afragolese, mister Cioffi si presenta: "Motivo di vanto essere qui". Il presidente Niutta: "Vogliamo tornare al Moccia"

Si volta pagina in casa Afragolese. Dopo lo straordinario cammino nell'ultimo campionato sotto la guida di Franco Fabiano, la società ha presentato questa sera il nuovo allenatore. La panchina è stata affidata a un veterano della categoria, Renato Cioffi. L'ex Sorrento approda in rossoblù e si presenta alla piazza. Queste le parole raccolte dalla nostra redazione:

"Ringrazio per l’accoglienza, aggiungo una cosa. Posso fare i complimenti a Fabiano per aver fatto parlare con la sua squadra tutta l’Italia. È un amico e la sua formazione ha avuto una mentalità che mi piace. Come tutti i campionati, può avvenire un cambiamento. Ognuno ha il suo modo di fare. Ringrazio il presidente, così come tutta la dirigenza. Allenare l’Afragolese è un piacere e un onore. Ho seguito sempre i rossoblù, ho un grande amico (Michele Massaro, ndr) che qui ha fatto la storia. Quando ho saputo dell’interessamento, è stato un motivo di vanto. Vorrei tornare a giocare al Moccia, spero di essere il primo a mettere i piedi nel nuovo stadio. Senza l’impianto di casa, la squadra non può esprimersi al massimo. Avere una società così, nonostante le difficoltà, non è da tutti. Non dormo la notte? È vero. Non dormo la notte perché voglio dare soddisfazioni al club e ai tifosi, ma avendo il Moccia a disposizione".

Le parole del presidente Niutta

La presentazione del mister è stata l'occasione per il presidente Raffaele Niutta di evidenziare alcuni aspetti: uno su tutti, lo Stadio Moccia. Ecco quanto dichiarato dal patron:

"Sono contento di iniziare qua, dalla storia dell’Afragolese. E speriamo di entrare anche noi nella storia. L’annata scorsa è stata stupenda, il percorso ci ha entusiasmato per gioco e coesione. Ringrazio mister Fabiano e il suo staff, ci lega un’amicizia speciale. È soltanto un arrivederci, è stato un campionato trionfale. Adesso, però, si volta pagina. Abbiamo una nuova competizione da preparare. Un doveroso ringraziamento è per gli sponsor che ci hanno consentito di dare lustro a questo progetto. Cioffi non ha bisogno di presentazioni, non è un ripiego. È una grande opportunità che ho colto al volo, non me la sono fatta sfuggire. Viene da risultati importanti, a me interessa la persona. Per me è motivo di orgoglio riaverlo al mio fianco dopo tanti anni. Perché non è arrivato prima? Quando si è troppo amici, a volte si va in conflitto. Questa volta non ho avuto dubbi, è un grande allenatore. Arriva in una grande piazza ed è un’ottima occasione per entrambi. Gli daremo tutto per farlo allenare con serenità e per fargli esprimere la sua idea di calcio. Dirigenti confermati? Mi hanno accompagnato in questi quattro anni, sono reduci da uno straordinario lavoro e meritavano di restare in rossoblù. Ho persone qualificate e professionali al mio fianco. Ad inizio luglio ci sarà l’integrazione di nuovi dirigenti, avrò il piacere di consultarmi con chi ha fatto la storia dell’Afragolese. Abbiamo una responsabilità: rappresentiamo la città di Afragola. Quattro anni fa mi sono presentato come un tifoso, oggi dico di essere il presidente. Quest’anno cercherò di portare a termine una stagione senza polemiche e con un confronto costante e pieno di disponibilità. La C ad Afragola? Sarà motivo di orgoglio e un grande traguardo da raggiungere per tutto l’ambiente. Non mi va giù il mancato ringraziamento del primo cittadino nei confronti della squadra. Invito il sindaco a un incontro per parlare del futuro perché rappresentiamo la città. Vogliamo fare calcio ad Afragola, chiedo di velocizzare i lavori per il Moccia. Non vogliamo giocare più distanti dalla nostra casa".