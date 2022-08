Afragolese - Le parole di mister Cioffi e del dg Orefice dopo l'allenamento congiunto col Solofra

Una preparazione intensa in quel di Solofra, l'Afragolese lavora in vista del debutto nel prossimo campionato di Serie D. La brigata rossoblù vuol farsi trovare pronta e confermare le aspettative della vigilia dopo una finestra di mercato importante. Il tecnico Renato Cioffi è intervenuto ai microfoni del club dopo l'allenamento congiunto col Solofra: "Ci tengo a ringraziare la società perché, anche con lo sforzo di acquistare Cerone, fa capire che ha intenzione di portare avanti un grande progetto. In questo mi ci ritrovo perché sono una persona ambiziosa e nella vita mi sono sempre prefissato degli obiettivi. Quest'anno non voglio pronunciare nulla, sappiamo come va il calcio. Credo, tuttavia, che ci siano ottime sensazione. Vedo una squadra che segue, ringrazio i ragazzi per il sacrificio e per il lavoro, hanno seguito ogni indicazione tecnica e tattica. Sono molto soddisfatto. Si è creato già un gruppo, questo è importante. C'è sempre da lavorare e crescere, punto sempre a un miglioramento. Mi auguro che questo accada, abbiamo un potenziale che ci potrà permettere di esprimere un buon calcio. Ho una squadra molto valida, sono molto contento e fiducioso".

Spazio anche per il dg Orefice: "Credo che ci siano tutte le basi per fare bene, Cerone è un'altra ciliegina aggiunta. Vogliamo dare a mister Cioffi la possibilità di avere ampia scelta. A Solofra abbiamo lavorato tanto, ci sono state ore di allenamento. I ragazzi e lo staff sono sempre stati sul pezzo, è importante questa prima fase. Cioffi? Sappiamo che il mister è una persona esigente, dedito al lavoro al lavoro sul campo e sui singoli. Noi cerchiamo di non fargli mancare nulla, con la sua capacità farà bene perché ha un parco importanti di calciatori da poter inserire in qualsiasi sistema di gioco".