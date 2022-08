Afragolese-Juve Stabia termina 1-1, ma il match è sospeso e dura soltanto 55': il motivo

Un allenamento congiunto avvincente e su ritmi interessanti, interrotto dalla bufera scatenatasi sul suolo irpino. Allo Stadio Agostino Gallucci di Solofra, la Juve Stabia di Leonardo Colucci affronta l'Afragolese di Renato Cioffi. Un test utile ad entrambe le squadre per capire il livello della preparazione estiva. Il team di Castellammare è atteso dal prossimo campionato di Serie C e in un girone che si prospetta di fuoco. I rossoblù, dal canto loro, sono stati tra i protagonisti sul mercato con operazioni di spessore e puntano a un torneo da vertice in Serie D. La partita si sblocca già all'11' con il nuovo arrivato in casa gialloblè, Luca Pandolfi: l'ex Turris si avventa su un traversone di Bentivegna dalla sinistra, sale in cielo sul secondo palo e insacca alle spalle di Provitolo. Al 36' svarione difensivo della Juve Stabia, Achille Aracri conquista la sfera in area di rigore e deposita in rete. Nel secondo tempo, la partita va avanti per appena dieci giri di cronometro. Il maltempo si abbatte sul rettangolo verde del Gallucci e costringe le due compagini a ripararsi negli spogliatoi: si chiude così il confronto, sul risultato di 1-1.