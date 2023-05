Afragolese, operazione al ginocchio sinistro per Da Dalt

Salvezza acquisita nelle battute finali del campionato, per l’Afragolese è già tempo di pensare al futuro. In attesa di conoscere eventuali risvolti sul piano dirigenziale e tecnico, Franco Da Dalt si è sottoposto ad operazione dopo una lesione meniscale: “È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro a cui si è sottoposto nella giornata odierna il nostro centrocampista Franco Da Dalt. Non possiamo che augurare una pronta guarigione ed un rapido rientro sul prato verde”.