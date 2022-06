Afragolese - Indicazioni del club ai tifosi per la trasferta di Ardea: l'annuncio

Si scenderà in campo ad Ardea per uno storico playoff da affrontare. Dopo la chiusura della stagione regolare e la qualificazione in griglia spareggi d'alta classifica nel Girone G di Serie D, l'Afragolese di Franco Fabiano sfiderà il Team Nuova Florida sul suolo laziale. Allo Stadio Marco Mazzucchi, la squadra rossoblù cercherà l'impresa: ad aiutare Longo e compagni ci sarà la tifoseria. Il pubblico ha risposto presente all'ottima iniziativa indetta dalla società. Una trasferta completamente gratuita per i supporters napoletani che hanno replicato col sold-out per il settore ospiti dell'impianto romano.

Con una nota, il club - che ha già ringraziato per la straordinaria affluenza - ha comunicato le indicazioni per domani: "Ci siamo, ci siamo!!! Domani un'ondata rossoblù partirà verso Ardea per dare una spinta fondamentale ai nostri ragazzi e provare a conquistare una storica finale playoff. Appuntamento alle ore 11:00 presso il parcheggio dello stadio "Luigi Moccia". Saranno distribuiti a tutti i tifosi che si sono prenotati nei giorni scorsi, oltre alle già citate sciarpe, bandiere, sacchetti pranzo e le maglie da gara per i più veloci nella prenotazione, i tagliandi validi per l'ingresso allo stadio "Marco Mazzucchi" di Ardea. Non saranno presenti altri tagliandi al di fuori di quelli che saranno consegnati domani mattina, pertanto si invitano i tifosi rossoblù a non partire verso Ardea senza il ticket d'ingresso allo stadio. Tutti uniti per un unico obiettivo... Forza Afragolese".