Afragolese, Fabiano è il nuovo allenatore dei rossoblù

Un profilo di spessore per la Serie D. L'Afragolese si muove e, a meno di due giorni dal debutto in campionato, ufficializza il nuovo allenatore. La panchina, lasciata vuota da Massimo Agovino dopo l'interruzione consensuale del rapporto professionale, va a Franco Fabiano. L'ex guida della Turris si lega ai colori rossoblù, si tratta di un vero e proprio colpo per il sodalizio dilettantistico. Il gioco dal basso, le manovre ben architettate e le verticalizzazioni sono alla base del credo dell'allenatore. Un'idea chiara e trasparente, le squadre gestite dal nativo di Torre del Greco esprimono un bel gioco e sono abili ad interpretare gli spartiti tattici degli avversari.

L'Afragolese ha così comunicato l'innesto del nuovo mister: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Franco Fabiano. Nativo di Torre del Greco, Fabiano è un allenatore vincente e di grande spessore. Basti ricordare la promozione in serie C con l'Arzanese, quella in D con il Savoia e la cavalcata trionfale con la Turris nei professionisti. Un vero e proprio colpo del Presidente Raffaele Niutta, che affida la panchina rossoblù ad un allenatore di grande esperienza. Tutto l'apparato dirigenziale coglie l'occasione per dare il benvenuto al nuovo mister, augurandogli un futuro roseo e pieno di soddisfazioni".