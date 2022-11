L'Afragolese è in crisi di risultati: esonerato mister Bitetto, c'è un ritorno in panchina

L'Afragolese fatica a decollare, gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti e la posizione di classifica non è in linea con le aspettative d'inizio stagione. Le tre sconfitte consecutive, tutte contro squadre pugliesi, hanno spinto la società rossoblù a valutare l'esonero di mister Leonardo Bitetto. Decisione divenuta ufficiale nel tardo pomeriggio, in attesa di eventuali annunci relativi all'erede della panchina napoletana: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver interrotto il rapporto lavorativo con l'allenatore della prima squadra Leonardo Bitetto ed il vice allenatore Andrea Destino. La Società ringrazia l'allenatore ed il suo vice per il lavoro svolto finora, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".

L'Afragolese ha annunciato anche il nuovo allenatore, si tratta di un ritorno in panchina. Sarà Massimo Agovino a guidare il club rossoblù per il prosieguo della stagione: "L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d'informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida della prima squadra al sig. Massimo Agovino. Si tratta di un ritorno in rossoblù per Agovino che ha guidato l'Afragolese per pochi mesi la scorsa stagione, prima di interrompere consensualmente il rapporto con la società rossoblù. Il nuovo tecnico che già da oggi dirigerà il primo allenamento, si avvarrà della collaborazione dei riconfermati Prof. Nicola Agosti, Pasquale Pastore e Lorenzo La Licata".