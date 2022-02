Afragolese, ingaggiato Elefante dal Portici

Dodici presenze stagionali, tre gol messi a segno e due assist. È il rendimento di Salvatore Elefante con la casacca del Portici nella prima parte di campionato. Oggi, il calciatore di Castellammare di Stabia lascia lo Stadio San Ciro e si trasferisce in forza all'Afragolese di mister Franco Fabiano. È arrivata l'ufficialità del club rossoblù, con una nota apparsa sui canali social. Il calciatore, classe 1995, è un esterno d'attacco abile a muoversi su entrambe le corsie e altresì da trequartista/seconda punta alle spalle del terminale offensivo:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Elefante. Classe '95, Elefante è un esterno offensivo proveniente dal Portici. Stabiese purosangue, è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città la Juve Stabia dove, dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile, ha esordito in serie B con la prima squadra totalizzando tre presenze. Poi una vasta esperienza in serie D con le maglie di Arzanese, Sorrento, Viareggio, Gragnano, Sarnese, Pomigliano, Villafranca, Agnonese, Anagni, Rieti e Team Nuova Florida. Rapidità ed intuizione, fanno di Salvatore un giocatore davvero interessante ed importante allo stesso tempo. Ennesimo colpo effettuato dal responsabile dell'area tecnica Vincenzo Orefice che dopo quello di Bittaye, regala una nuova freccia per l'arco a disposizione di mister Fabiano".

Il sodalizio partenopeo ha inoltre annunciato due partenze: "La Società inoltre, ufficializza le cessioni dei giovani Pietro Angeletti e Davide Romano alla società Real Aversa".