Afragolese, Di Franco va a rinforzare la zona d'attacco

Il Girone G di Serie D va momentaneamente in archivio. La decisione di rinviare i campionati da parte della Lega Nazionale Dilettanti permette alle società di avere maggiore tempo a disposizione per inserire nuovi elementi nei rispettivi gruppi. L'Afragolese guidata da Franco Fabiano, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'innesto di Ciro Di Franco, laterale offensivo e ventenne reduce dall'esperienza con la casacca del San Giorgio:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ciro Di Franco. Di Franco è un classe '01 proveniente dal San Giorgio. Esterno alto d'attacco, può giocare in ambedue i lati del campo, anche se predilige il lato out di sinistra. Destro naturale, si è fatto le ossa nel settore giovanile dell'Udinese, disputando i campionati di under 16, under 17 e primavera per poi passare ai calabresi del Roccella per due stagioni, prima di approdare al San Giorgio da dove è stato prelevato. Un ottimo elemento "under" a disposizione nell'arco di mister Fabiano".