Afragolese, tesserato Claudio De Rosa: i rossoblù rinforzano il reparto offensivo

Un centravanti dalla rilevante esperienza calcistica. Un elemento di assoluto valore per la categoria. L'Afragolese di Franco Fabiano potrà far leva su una nuova pedina per il prosieguo del campionato. I rossoblù, con una nota ufficiale, hanno annunciato il tesseramento di Claudio De Rosa. L'attaccante ex Cavese, reduce dalla breve parentesi con la maglia della Pro Sangiorgese, si accasa alla corte dei partenopei per la seconda parte della stagione.

La lunga trafila in forza alla squadra della sua città, gli Aquilotti metelliani, ha consentito al quarantenne di riempire il bagaglio e la mentalità della prima punta potrebbe far comodo alla società del presidente Niutta: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Claudio De Rosa. Classe '81, De Rosa è un bomber di razza che ha segnato goal ovunque sia andato. Cresciuto calcisticamente nella Battipagliese, ha fatto negli anni le fortune di squadre del calibro di Nocerina, Foggia, Savoia, Vico Equense, solo per citarne alcune. Nativo di Cava de Tirreni, è considerato una bandiera per la società metelliana visti gli oltre dieci anni vissuti indossando la maglia della sua città, realizzando goal a grappoli e facendo sognare i tifosi. Un colpo importante per la Società del presidente Niutta, che porta inesorabilmente ad aumentare di livello una rosa già competitiva".