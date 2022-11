L'Afragolese perde un pezzo: Cerone rescinde il contratto

Si chiude anticipatamente l'avventura di Federico Cerone con la maglia dell'Afragolese. Dopo l'incredibile cavalcata della scorsa stagione col Giugliano, l'esperto fantasista era passato alla corte del presidente Niutta e del club rossoblù nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Come annunciato dallo stesso calciatore, è arrivata la rescissione nelle ultime ore: "Nella giornata odierna comunico di aver provveduto per motivi personali alla rescissione del mio accordo con il presidente Raffaele Niutta, che ringrazio per aver compreso questa scelta. Faccio l'in bocca al lupo a tutti, ci vediamo presto".