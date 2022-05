Afragolese - Bomber Fabio Longo entra nella storia del club

Venti marcature messe a segno e un bottino che potrà essere aumentato nel finale di stagione. L'Afragolese sogna i playoff e lo fa anche grazie alle reti di Fabio Longo. Il bomber campano, dopo l'esperienza con la Turris, ha accettato il trasferimento per vestire la casacca rossoblù ed è stato protagonista di un'annata importante sul piano personale. Un rendimento che ha consentito ai napoletani di mantenere la scia dell'alta classifica e l'ha inserito nella storia del club. Questa la nota della società:

"Con il ventesimo centro realizzato nell'ultima partita contro il Cynthialbalonga, l'attaccante e capitano dell'Afragolese Fabio Longo, entra di diritto nella storia rossoblù come miglior marcatore in serie D. Nessuno prima di lui, negli anni che ha visto l'Afragolese disputare il campionato di serie D, era riuscito nell'impresa di totalizzare la bellezza di 20 goal. Con l'augurio di incrementare ancora il bottino di reti, facciamo i complimenti al nostro bomber per questo splendido ed importante traguardo raggiunto".