Afragolese, annullata la presentazione della squadra: il club comunica il motivo

Lo stadio "Luigi Moccia" versa in condizioni pessime, l'impianto - sprovvisto di energia elettrica - non permetterà la presentazione della squadra

Nessuna presentazione della squadra e dello staff alla piazza, nessuna possibilità di dare via alla stagione con un evento festoso. Le buone e reali intenzioni dell'Afragolese si sono scontrate con la pessima condizione dello Stadio Luigi Moccia. E, nonostante il Commissario prefettizio abbia messo a disposizione la struttura, non ci sarà l'opportunità di iniziare la nuova annata con l'incontro società-pubblico.

Il rammarico dei rossoblù non si è fatto attendere, sui canali ufficiali è apparso un comunicato del club: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, che l'evento in programma per Venerdì 10 Settembre, è stato definitivamente annullato. Lo stadio "Luigi Moccia" oggi terra di nessuno, versa in condizioni più che pessime. Ringraziamo il Commissario prefettizio per averci messo a disposizione la struttura, ma purtroppo oggi ci siamo imbattuti in un'ulteriore problematica che nella giornata di ieri non vi era".

Un guasto delle cabine elettriche hanno reso l'impianto privo di energia e, di conseguenza, non ci sono le circostanze per realizzare la presentazione: "Le cabine elettriche dello stadio, sono state danneggiate e l'impianto che ieri godeva di energia elettrica, oggi ne era totalmente sprovvisto. Capirete che nonostante la nostra buona volontà nel ripulire gli spogliatoi abbandonati, l'erba che ormai aveva invaso gli spazi comuni al campo, la spazzatura presente, per procedere ad una presentazione che riguarda l'intera città e non il singolo, a spese della nostra società non è bastato".

Oltre alla documentazione tramite foto, la società ha concluso la nota: "Vi chiediamo scusa, ma i tifosi afragolesi meritano il meglio ed in questo momento lo stadio "Luigi Moccia" non ci rappresenta".