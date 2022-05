Afragolese, annullata la giornata rossoblù: con l'Ostiamare ingresso libero al Caduti di Brema

Il Covid in casa Lanusei ha fatto slittare il calendario del Girone G di Serie D, le squadre napoletane impegnate nel raggruppamento sono pronte a ritornare in campo nel weekend. L'Afragolese, dopo la vittoria contro la Cynthialbalonga e i quattro risultati utili consecutivi, sarà attesa da un nuovo appuntamento interno. Allo Stadio Caduti di Brema di Barra arriva l'Ostiamare, squadra già salva e priva di obiettivi. La truppa di Franco Fabiano è intenzionata a consolidare una posizione in griglia playoff, mentre la brigata ospite è decisa a riscattare l'ultimo e pesante ko rimediato contro il Team Nuova Florida. Come annunciato dalla società campana, la giornata rossoblù è stata annullata e l'ingresso sarà libero. Di seguito, la nota ufficiale: "L'Afragolese 1944, comunica ai propri tifosi che la "giornata rossoblù" indetta per la partita di sabato tra Afragolese-Ostiamare, è stata annullata. L'ingresso allo stadio "Caduti di Brema" di Barra, sarà libero per tutti. Vi aspettiamo in massa domani, per spingere la nostra amata rossoblù alla vittoria".