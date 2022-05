Afragolese, allenamento congiunto con lo Sporting Frattamaggiore: 6-1 per i rossoblù di Fabiano

Il Girone G di Serie D sarà fermo per un'altra settimana, il calendario è slittato e si tornerà in campo soltanto il prossimo 15 maggio. L'Afragolese di Franco Fabiano, in piena lotta per strappare un pass per la zona playoff, è reduce dal successo interno contro la Cynthialbalonga. Uno scontro diretto che consente ai rossoblù di blindare potenzialmente la quinta piazza della graduatoria. La società, nelle ultime ore, ha programmato un allenamento congiunto con lo Sporting Frattamaggiore, società satellite della scuola calcio "Oasis Frattamaggiore" gestita dal direttore Raffaele De Luggo e capitanata da Claudio Costanzo, indimenticato calciatore e capitano della Frattese. Test disputato questa mattina allo Stadio Caduti di Brema di Barra e terminato col risultato di 6-1 per l'Afragolese: le reti portano la firma di Elefante, Bittaye, Di Franco, Sibilio (doppietta) e Sabatasso, promettente giovane della Juniores. La marcatura della bandiera per gli ospiti è stata realizzata da Costanzo su penalty. Buona prova per i ragazzi di Fabiano in vista del finale di stagione.