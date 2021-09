Afragolese, termina l'avventura di Agovino: interrotto consensualmente il rapporto. Addio anche per i collaboratori

Una parentesi durata meno di due mesi. Dalla metà di luglio a oggi. L'avventura di Massimo Agovino sulla panchina dell'Afragolese è giunta al capolinea. Un addio inatteso e a sorpresa tra le parti, il debutto in Coppa Italia di Serie D - con la vittoria in rimonta sul Real Aversa con le reti di Caso Naturale e Liguori - aveva dato prime risposte concrete all'ambiente. Eppure, a pochi giorni dall'esordio in campionato, le strade del club e dell'allenatore si dividono. Oltre al tecnico, c'è l'addio anche dei collaboratori:

"L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver interrotto consensualmente il rapporto lavorativo con l'allenatore Massimo Agovino ed i suoi collaboratori. La Società li ringrazia per il lavoro svolto nel mese e mezzo appena trascorso, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere".