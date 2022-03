Un altro Cannavaro vince nel mondo del calcio: Adrian trionfa al Viareggio da capitano

Un altro Cannavaro può festeggiare un importante traguardo professionale nel mondo del calcio. Si tratta di Adrian, figlio dell'ex capitano del Napoli Paolo, che ha trionfato da capitano al Trofeo di Viareggio con la maglia del Sassuolo.

I neroverdi si sono assicurati il successo nella 72esima edizione del prestigioso torneo giovanile battendo ai calci di rigore i nigeriani dell'Alex Transfiguration.

Il difensore centrale napoletano, classe 2004, che compirà 18 anni il prossimo 10 maggio, ha siglato ben 2 gol in 6 presenze al Viareggio. Un bottino non da poco per chi di mestiere non fa l'attaccante.