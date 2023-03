Adani: "Napoli città speciale fatta di gente speciale. Ogni volta mi rende migliore"

“Sono stato due giorni a Napoli. Non so che parole trovare per ringraziare i napoletani. Ogni parola non raggiungerebbe lo scopo cercato, perché Napoli è una città speciale fatta di gente speciale, che io amo, che sento nel cuore e che non riesce a non trasferirti amore e passione nella sua follia e nelle sue contraddizioni, ma con tante genuinità che mi rende migliore ogni volta che sono di passaggio". Queste le splendide parole pronunciate alla "Bobo Tv" dall'ex difensore di Inter, Fiorentina e Lazio Lele Adani, per raccontare i due giorni passati in città in occasione di Italia-Inghilterra.

"Confrontarmi, girare i vicoli, andare ai Quartieri Spagnoli, frequentare i ristoranti locali, passeggiare, essere al Diego Armando Maradona, è stato un privilegio. E’ una gioia immensa vivere quei momenti. Io dico sempre che quando vado a Napoli, non dormo la notte per la tanta adrenalina di vivere il giorno dopo. Sono sempre attivo", ha aggiunto il noto commentatore calcistico della Rai.