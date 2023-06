Acerrana-Sannazzaro c'è l'ufficialità: l'ex Real Aversa sulla panchina del Toro. Definito anche lo staff tecnico

L'Acerrana accelera e, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Orlando Stiletti nel ruolo di direttore sportivo, si assicura le prestazioni di Giovanni Sannazzaro. Sarà l'ex allenatore del Real Aversa a prendere le redini della squadra, ereditando il lavoro di Vincenzo Di Buono. Il club granata, con una nota, ha annunciato l'ingaggio del tecnico: "La Pol. Acerrana 1926 comunica di aver raggiunto l'accordo con Giovanni Sannazzaro, che sarà l'allenatore della prima squadra". Si tratta di un profilo di spessore per la panchina del Toro, Sannazzaro è stato protagonista di una valorosa parentesi con i casertani: giunto nell'estate del 2019 per inaugurare il nuovo corso del patron Pellegrino, il mister ha traghettato in Eccellenza la compagine dopo aver dominato il Girone A del campionato di Promozione. Nel 2021 ha ritrovato i normanni in serie D e li ha condotti alla salvezza. Nel curriculum del neo trainer granata anche un biennio alla Maddalonese ed un'annata al Gladiator. Lo staff si completa con le figure di Nicola Nappa (Collaboratore tecnico), Arturo Tudisco (Preparatore dei portieri), Carmine Trinchese (Preparatore atletico) e Domenico Barra (Massaggiatore).