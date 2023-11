Da Zoff a Buffon, passando per Rossi: il portiere napoletano ad un passo dai grandi del calcio

Si è fermata a tredici partite consecutive l’imbattibilità della porta per l’Acerrana. La squadra di Giovanni Sannazzaro, in vetta alla classifica del massimo torneo regionale, ha incassato il primo gol della stagione soltanto alla decima giornata del Girone A. Dopo quattro partite di Coppa e nove di campionato, il Toro si è dovuto arrendere al guizzo del Quarto Afrograd. Tuttavia, tra le varie competizioni di Eccellenza a scala nazionale, quarta serie e categorie professionistiche, il reparto arretrato granata resta il meno perforato. Ieri mattina, allo stadio Giarrusso, si è concluso l’incredibile trend per la squadra, con Aniello Rendina assoluto protagonista.

L’estremo difensore, con ben 1104 minuti, ha tenuto la porta inviolata in tutte le partite, comprese quelle di Coppa Italia Dilettanti. In campionato, il portiere ha raggiunto gli 834 minuti senza subire reti, portando il suo club ad essere l’unico in Italia a non aver subito gol dall’inizio della nuova annata sportiva, conquistando apprezzamenti ovunque. Una statistica impressionante per il classe 2004 - diciannove anni a dicembre - arrivato ad un passo dai grandi della storia del calcio italiano: Dino Zoff ha toccato quota 903’ con la Juventus nel 1972/73 e Sebastiano Rossi invece 929’ con il Milan nel 1993/94. Più distante invece Gianluigi Buffon, con 974’ di imbattibilità sempre con i bianconeri nella stagione 2016/17.