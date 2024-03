Caso Juan Jesus, parla Acerbi: “Non ho mai detto frase razzista. Ha capito male”

"Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentito Juan Jesus, secondo me ha capito anche male. Perché avrei dovuto chiedere scusa? Io so che non ho detto frasi razziste, gioco a calcio da vent'anni e so ciò che dico". Così il difensore dell'Inter Francesco Acerbi in merito alla presunta frase razzista ('negro'), che avrebbe rivolto ieri in campo al difensore del Napoli Juan Jesus.

"Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo -aggiunge Acerbi ai giornalisti che lo hanno raggiunto alla stazione Centrale di Milano-. In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima". Ti dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale? "Sì, però è giusto che sia andata così".