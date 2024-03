Palummella contro Acerbi: “Ha sbagliato, merita l'esclusione dalla Nazionale”

"Gli sportivi devono essere un esempio e per questo credo che per Acerbi serva una punizione esemplare. Lo so che ha chiesto scusa ed è stata una bella cosa ma non basta". Così all'Adnkronos, Gennaro Montuori detto 'Palummella', leader storico del tifo napoletano e presidente di 'respiro azzurro', in merito al caso del difensore dell'Inter Francesco Acerbi che ieri nel match contro il Napoli avrebbe detto 'negro' al difensore azzurro Juan Jesus.

"Ieri Acerbi non mi è piaciuto anche sotto il profilo tecnico, è stato molto falloso. Ho avuto la netta sensazione che i giocatori dell'Inter si sentissero protetti dagli arbitri -prosegue Montuori-. Spero gli venga comminata una squalifica severa magari non 10 giornate come ho sentito ma serve un segnale, perché c'è troppo razzismo negli stadi italiani, non sono contro i giocatori di colore ma anche ad esempio contro i tifosi napoletani. Intanto Spalletti e la Federazione hanno fatto bene a non convocarlo in Nazionale per le prossime due partite".