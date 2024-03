"Acerbi, che uomo sei? Se ti fanno fuori resta sempre la politica"

Anche lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus.

"Dire che la giustizia del calcio farà luce sulla questione Acerbi è come dire che la magistratura russa farà piena luce sul caso Navalny - sono le parole dello scrittore in un post Facebook - Se c’è una cosa ancora più disgustosa di questo episodio di infame pietoso schifoso razzismo, è il triste omertoso mondo del calcio, che prima divora miliardi per la passione dei tifosi e poi pretende di oscurare qualcosa che è ripreso da decine di telecamere, dicendo che sono 'cose di campo'. E i più colpevoli sono i telecronisti, i giornalisti e i commentatori che, con imbarazzo, provano pietosamente a girarsi dall’altra parte. Almeno evitateci la pantomima dei comunicati antirazzisti, degli adesivi sulle giacche durante le interviste, degli striscioni prima delle partite. Patetici".

De Giovanni infine si rivolge proprio al difensore dell'Inter: "E tu. Che uomo sei, se in campo chiedi scusa (ammettendo di aver detto quello che hai detto) per evitare guai e poi ritratti, quando sei certo che non ci sono prove dirette? Non temere. Se ti faranno fuori ti resterà sempre la politica perché c’è un sacco di gente che dentro, e senza il coraggio di dirlo, la pensa come te. In fondo, il mondo è al contrario".