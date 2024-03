Caso Juan Jesus, il ministro Abodi: "Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza"

"Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". A dirlo è stato il ministro dello sport Andrea Abodi a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome per lo sviluppo del sistema nazionale per il Censimento degli impianti sportivi.

Il ministro, riporta LaPresse, in relazione alla decisione del Napoli di giocare senza la patch della Lega di A ha poi aggiunto: "Comprendo l'amarezza, partendo dal rispetto per Juan Jesus, ma ritengo che bisogna fare uno sforzo nonostante questa amarezza perché il fenomeno non si può contrastare disarticolati. Serve compattezza".