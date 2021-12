Coppa d'Africa, arriva l'ufficialità: Osimhen convocato dalla Nigeria

Osimhen parteciperà alla Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun. L'attaccante del Napoli è infatti stato convocato dalla Nigeria. Vanificate dunque le speranze dei tifosi del Napoli, che asupicavano che potesse saltare la competizone, visto che non è ancora rientrato in campo dopo il brutto infortunio. In realtà però Osimhen aveva sciolto le riserve sulle sue condizioni fisiche, dopo il rientro in allenamento con una maschera protettiva, con un tweet inequivocabile: "Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria".

Nella lista dei 28 convocati per la Nigeria c'è anche un altro "italiano".