Derby batticuore al Maradona: Rrahmani regala al Napoli il successo all'ultimo respiro

Amir Rrahmani è l'uomo della provvidenza azzurra. Già perché senza quel gol al minuto 96 la situazione del Napoli sarebbe stata oltremodo complicata. Il gol del difensore kosovaro, invece, regala agli azzurri un successo importantissimo e qualche giorno di tranquillità in vista della spedizione in Arabia per la Supercoppa. Al Maradona il derby con la Salernitana finisce 2-1, ma la prestazione degli uomini di Mazzarri è quella di una squadra ancora convalescente.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Mazzarri punta su Simeone al centro dell'attacco, con Raspadori che inizialmente si accomoda in panchina. A centrocampo Gaetano viene preferito a Zielinski. Inzaghi sceglie Simy nelle vesti di centravanti, con Ikwemesi che parte dalla panchina, dove c'è anche il neo acquisto Pierozzi, arrivato in settimana dalla Fiorentina.

CANDREVA SBLOCCA IL MATCH, POLITANO RIACCIUFFA I GRANATA - Partita bloccata, la Salernitana aspetta gli azzurri, la cui manovra però è lenta e poco efficace. Nei primi 20' di gioco le occasioni latitano da ambo i lati, poi poco prima della mezz'ora la Salernitana passa a sorpresa, con un eurogol di Candreva che da fuori area sorprende Gollini con un gran tiro. La reazione del Napoli è affidata a Simeone, su cui esce bene Ochoa, che salva il risultato. Al 41' ci prova Gaetano dal limite, ma il pallone finisce alto. Nel recupero contatto in area Simeone-Fazio. L'arbitro Marinelli viene richiamato al Var e dopo aver rivisto l'azione al video, concede il penalty. Sul dischetto va Politano, che batte Ochoa, siglando la rete dell'1-1, risultato con il quale si va al riposo.

(Il gol del momentaneo 1-1 di Politano - foto Alessandra De Cristofaro)

RRAHMANI FA ESPLODERE DI GIOIA IL MARADONA -Il Napoli rientra dagli spogliatoi con un piglio diverso e sfiora subito la rete del vantaggio con un tiro di Cajuste che si perde di poco a lato. Al 55' Mazzarri gioca la carta Raspadori, che subentra a Gaetano. Il tecnico azzurro risistema tatticamente la squadra, con un inedito 3-4-1-2, con Kvara libero di 'galleggiare' alle spalle di Simeone e Raspadori. Al 65' Politano viene sostituito da Zerbin, con l'assetto che non cambia. Tra le fila granata, invece, fa il suo esordio il neo acquisto Pierozzi, che rimpiazza Legowski. La partita col passare dei minuti si spegne lentamente, con i ritmi che si abbassano sempre di più. Al 71' guizzo improvviso di Thchaouna, che parte sulla sinistra e mette al centro un tiro cross insidiosissimo su cui interviene Gollini. Al 76' i partenopei esauriscono il terzo slot sostituzioni per l'infortunio di Cajuste, costretto a lasciare il campo per Demme. All'82' ci prova Kvaratskhelia a rompere l'equilibrio del match con un'azione personale, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Nel recupero il georgiano ci prova ancora, ma Ochoa salva il risultato. Al 96', però, al termine di un'azione rocambolesca nell'area granata, Rrahmani piazza la zampata vincente, che vale il gol vittoria. Finisce 2-1. Il Maradona finalmente può esultare, dopo ben 11 minuti di recupero.

(L'esultanza di Rrahmani - foto Alessandra De Cristofaro)

LO STRISCIONE IN CURVA B: "CHI NON SE LA SENTE CI SALUTI CON DIGNITÀ" - "Chi non se la sente ci saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città". Questo lo striscione esposto in Curva B a inizio gara.

LE CURVE RICHIAMANO IN CAUSA DE LAURENTIIS - Per la prima volta dopo mesi, le due curve sul finire di Napoli-Salernitana hanno chiamato nuovamente in causa il presidente Aurelio De Laurentiis, scandendo il suo cognome seguito da "Napoli siamo noi", "Meritiamo di più" e "Noi vogliamo gente che lotta".

IN CURVA A LO STRISCIONE PER LAVEZZI - "Pocho tieni duro". Questo il testo dello striscione esposto in Curva A in sostegno dell'ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi, che sta vivendo un momento non facile.