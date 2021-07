Italia Campione d'Europa, gli azzurri festeggiano ancora cantando in napoletano | VIDEO

Una delle colonne sonore della vittoria della Nazionale italiana agli Europei è stata sicuramente "Ma quale dieta", il brano di Luca Il Sole di Notte. La canzone, introdotta nel gruppo da Lorenzo Insigne, è diventata un vero e proprio tormentone ed un portafortuna per gli azzurri.

Anche dopo il successo in finale sull'Inghilterra, gli azzurri si sono esibiti nel bus cantando tutti in napoletano, come testimonia il video pubblicato da Gaetano Castrovilli su Instagram.