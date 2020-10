Ha origini napoletane il calciatore "più povero" della Serie A

E' Martin Palumbo dell'Udinese (nella foto Ansa mentre affronta lo Spezia) il calciatore meno pagato dell'intera Serie A. Nato a Bergen, Norvegia, nel marzo del 2002, il diciottenne ha - come si evince dal cognome - origini napoletane. Il padre è infatti napoletano, la madre danese. Palumbo ha la doppia cittadinanza, difatti ha giocato nelle selezioni giovanili norvegesi e italiane. Ha già giocato da titolare in Serie A e percepisce lo stipendo più basso dell'intera massima serie (che resta comunque un lusso per il 90% delle persone): 40mila euro all'anno. T



(a sinistra Palumbo - foto Ansa)

Subito dopo, al secondo posto tra i meno pagati, c'è Christian Pastina, 19enne difensore del Benevento che percepisce 50mila euro annui. Sul gradino più basso del podio dei più poveri (si fa per dire) della Serie A sale Gian Marco Crespi, 19enne portiere del Crotone che guadagna 70mila euro a stagione.