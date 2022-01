Basket, rinviata Brindisi-Napoli: pugliesi messi in quarantena dall'Asl

Il match del campionato di Serie A di basket tra Happy Casa Brindisi e Gevi Napoli Basket, valido per la 15esima giornata di andata, in programma domenica 9 gennaio in Puglia, è stato rinviato. E' quanto deciso dal Presidente della Lega Basket di Serie A Umberto Gandini.

Gandini ha preso atto dell’impossibilità di disputare la partita a causa del provvedimento assunto quest'oggi dall’ASL di Brindisi che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra della Happy Casa, lo ha posto in quarantena.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.