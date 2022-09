Un biglietto unico per Tennis Napoli Cup, Gp Lotteria di Agnano e Napoli Basket: la promozione

Le società TCN Tennis Club Napoli, GeVi Napoli Basket e Ippodromi Partenopei, hanno stretto una partnership per mettere i tifosi al centro dei rispettivi progetti sportivi, portandoli a condividere la passione per tre diverse discipline.

Tutti coloro che acquisteranno un biglietto:

- o per assistere alle partite del torneo di tennis in programma sui campi in cemento del Tennis Club Napoli dal 17 al 23 ottobre (con tabellone di qualificazione al via dal 15)

- o per seguire dal vivo la 73esima edizione dello storico appuntamento internazionale del trotto in calendario il 2 ottobre all'Ippodromo di Agnano

- o per vedere una partita a scelta del campionato di Serie A di pallacanestro fra GeVi Napoli-Virtus Bologna del 2 ottobre e GeVi Napoli-Pallacanestro Reggiana del 16 ottobre

con lo stesso tagliando potranno assistere, in maniera del tutto gratuita, anche agli altri due appuntamenti sportivi.

La promozione sarà valida:

- per le prime 250 persone che si presenteranno al botteghino del Tennis Club Napoli, il 17 ottobre per la sessione diurna della Tennis Napoli Cup, esibendo il biglietto del Gran Premio Lotteria o di GeVi-Virtus Bologna o di GeVi-Pallacanestro Reggiana

- per le prime 250 persone che si presenteranno al botteghino del Tennis Club Napoli, il 17 ottobre per la sessione serale della Tennis Napoli Cup, esibendo il biglietto del Gran Premio Lotteria o di GeVi-Virtus Bologna o di GeVi-Pallacanestro Reggiana

- per le prime 500 persone che si presenteranno alla cassa dell’Ippodromo di Agnano, il 2 ottobre in occasione del 73° Gran Premio Lotteria, esibendo il biglietto della Tennis Napoli Cup o di GeVi-Virtus Bologna o di GeVi-Pallacanestro Reggiana (riceveranno un ticket per la Tribuna Traguardo)

- per le prime 250 persone che si presenteranno al desk GeVi Napoli Basket al Palabarbuto, il 2 ottobre, esibendo il biglietto della Tennis Napoli Cup o del Gran Premio Lotteria

- per le prime 250 persone che si presenteranno al desk GeVi Napoli Basket al Palabarbuto, il 16 ottobre, esibendo il biglietto della Tennis Napoli Cup o del Gran Premio Lotteria

“Siamo molto felici di aver stretto questo accordo – è la dichiarazione congiunta dei vertici

di Tennis Napoli Cup, Gran Premio Lotteria e GeVi Napoli Basket – perché, in un

momento di oggettiva difficoltà economica per molte famiglie del nostro Paese, e in

particolare della nostra città, con un solo biglietto si potrà assistere a tre eventi di altissimo

livello. Napoli ha bisogno dei suoi tifosi, a prescindere dalle diverse discipline sportive. Lo

consideriamo un regalo alla città ma anche a noi stessi. Senza i tifosi, non può esistere lo

sport”.