Atp 250 Napoli, Berrettini: “La gente mi ha accolto con grande calore. Concentriamoci sulle cose positive”

"Mi sono sentito molto bene in campo sin dall’inizio. Ovviamente quando si arriva in un torneo nuovo, diverso, bisogna sempre adattarsi un pochino. Più passava il tempo, più mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato tanto. Sono contento, vincere era importante. Mi sento in fiducia. Sono contento di essere qui. Ci tengo a fare un bel torneo in Italia, anche perché quest’anno non ho giocato neanche a Roma". Così Matteo Berrettini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio nell'Atp 250 di Napoli contro lo spagnolo Carballes Baena.

Il tennista azzurro ha parlato anche dell'atmosfera e delle problematiche relative ai campi: “Non mi piace parlare delle cose che non funzionano. E’ innegabile che ci siano state delle difficoltà. I giocatori e l’organizzazione stanno facendo di tutto per adattarsi a quello che è successo. Io avevo chiesto di giocare il giovedì. Personalmente sto bene, mi stanno trattando benissimo. Napoli mi ha accolto con grandissimo calore come mi aspettavo. Come esercizio mentale, quindi, cerco di pensare alle cose positive e non caricarmi di energie negative. E’ ovvio che tutti avremmo voluto delle condizioni diverse, in primis chi lo ha organizzato. Però adesso abbiamo quello che abbiamo e cerchiamo di fare il meglio tutti. La gente oggi l’ho sentita contenta sugli spalti, comunque nonostante tutto era contenta di essere qui. Io cerco di fare il mio. Oggi c’erano anche i calciatori del Napoli che sono venuti, ieri ho incontrato Fabio Cannavaro. L’energia c’è. Ci sono tante belle cose, concentriamoci su quelle".

Non è mancato anche un momento divertente parlando del compagno di nazionale Fabio Fognini che ha 'festeggiato' la vittoria con un bagno nelle acque di Napoli: "Fognini ha fatto il bagno? Se dovesse andare bene il torneo come spero, ne faccio anche due di bagni!".