"Non vedo l'ora di giocare per voi": il messaggio di Zubcic ai tifosi napoletani

"Ciao a tutti, sono Tomislav Zubcic. Sono entusiasta per la stagione che sta per iniziare e felicissimo di far parte della famiglia del Napoli Basket. Non vedo l'ora di giocare per tutti voi. Forza Napoli!". Con questo video messaggio, pubblicato sulle pagine social ufficiali del Napoli Basket, il neo acquisto azzurro Tomislav Zubcic ha dato appuntamento ai tifosi per la nuova stagione.