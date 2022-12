Serie B: Virtus Pozzuoli, ultima gara dell’anno al Pala Barbuto contro la Virtus Cassino

La tredicesima giornata di campionato di Serie B Old Wild West, nonché l’ultima gara del 2022, vedrà impegnata la Virtus Pozzuoli contro la Virtus Cassino, domenica 18 dicembre, alle ore 18:00, presso il Pala Barbuto di Napoli. La scelta del campo partenopeo è stata presa per consentire al pubblico flegreo di poter assistere alla gara, vista la perdurante inagibilità del Pala Trincone di Monteruscello.

L’avversaria di turno sarà Cassino, ottava in classifica a 14 punti, reduce dalla combattuta vittoria contro Caserta per 88-83. Anche i laziali possono contare su un roster giovane, con qualche innesto di maggiore esperienza, come il centro Matteo De Leone a quota 10.6 di media con un best di 17 punti, nelle precedenti stagioni è stato a Empoli, Ruvo di Puglia, Matera, Firenze e Mola di Bari. Il miglior marcatore di squadra è il play Flavio Gay con 15.8 di media e un best di 22 punti, lo scorso anno è stato in serie B a Jesi, prima, invece, in A2 a Capo d’Orlando e in B a Cecina, Faenza e Pescara. Molto buoni anche i numeri dell’ala Lazar Kekovic, 15.5 di media e un best di 27 punti, e del compagno Jacov Milosevic, 9.8 di media e un best di 18 punti. Da non dimenticare il play Michael Teghini, con 8.3 di media e un miglior punteggio di 19 punti, è alla sua terza stagione consecutiva con la Virtus Cassino.