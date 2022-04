Serie B: La Virtus Pozzuoli in cerca di riscatto ospita Torrenova

Tutto pronto per la sfida interna della Virtus Pozzuoli chiamata ad affrontare Torrenova domenica 24 aprile, alle ore 18:00, presso il palazzetto “Errico”.

Gara ardua per i puteolani che sono alla ricerca di vittorie, dopo lo scivolone della settimana scorsa a Molfetta, affinché si possa ancora sperare in una salvezza diretta, senza passare dai play out. Non sarà impresa facile vista la distanza in classifica tra le due prossime avversarie con Torrenova a quota 30 punti, ottava in classifica, e Pozzuoli a quota 18, con una gara da recuperare. Entrambe le formazioni sono affamate di punti: chi per assicurarsi l’accesso ai play off e il miglior posizionamento possibile, chi per non prolungare il campionato oltre l’8 maggio.

Torrenova ha un roster piuttosto giovane, capace di regale sorprese positive, oltre ad essere allenata da un esperto tecnico come Maurizio Bartocci, con numerose esperienze in serie A2. Il miglior marcatore di squadra è l’ala Dario Zucca che ha totalizzato una media di 16.2 a partita con un best di 32 punti. Può contare su svariate esperienze in A2, tra cui quella con Pistoia, NPC Rieti, Bergamo, Montegranaro e Chieti. La cabina di regia è affidata al play Donato Vitale, proveniente dai Lions Bisceglie, e che quest’anno ha una media di 13. 8 e un best di 27 punti. Buoni anche i numeri della guardia Sebastiano Perin, riconferma della passata stagione, ha una media di 10.9 e un best di 20 punti. Giocatori interessanti sono anche l’ala Luca Bolletta, altra riconferma dello scorso anno, e il play/guardia Thomas Tinsley.

La gara di domenica 24 aprile si disputerà a porte chiuse per la momentanea mancanza del certificato di agibilità dell’impianto.