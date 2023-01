Serie B: La Virtus Pozzuoli riparte dalla trasferta di Teramo

Dopo la pausa per le festività natalizie, riprenderà questo fine settimana il campionato di Serie B Old Wild West e la Virtus Pozzuoli inizierà il 2023 con la trasferta a Teramo, domenica 8 gennaio alle ore 18:00.

La Virtus di inizio anno è un po’ ritoccata, con qualche innesto e l’addio di Venier, ma le settimane di riposo hanno permesso a coach Tagliaferri e ai suoi ragazzi di riprendere il ritmo e di trovare un buon equilibrio. Quella di domenica sarà una partita molto importante con un’avversaria alla portata dei flegrei in cerca di vittorie, per non concludere il girone di andata a zero punti, dall’altra parte Teramo, però, sarà agguerrita per iniziare la scalata della classifica partendo dalla quart’ultima posizione con 8 punti.

Per quanto riguarda il roster abruzzese, il miglior marcatore di squadra è il play Lorenzo Calbini con 14.8 di media e un best di ben 37 punti; lo segue la guardia Sebastiano Perin con 11.4 di media e un best di 22 punti. Buoni anche i numeri della giovane ala 2002 Guastamacchia, 8.8 di media e un best di 16, si è formato nelle giovanili della Virtus Bologna per poi passare in B a Ozzano e in A2 a Cento. Lo affianca il più esperto Casoni, mentre sotto le plance c’è Luigi Cianci con 8.1 di media e un best di 16 punti, ha maturato una buona esperienza in B con Giulianova, Vigevano, Alba e Fabriano. Giocatore interessante è anche Giorgio Galipò, play classe ’99, la cui media è di 8.1 con 21 come miglior punteggio, anche lui milita in questo campionato da qualche anno con presenze a Caserta, Vicenza, Torrenova e Montegranaro.