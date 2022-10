Serie B: La Virtus Pozzuoli alla ricerca dei primi punti in casa di Sant'Antimo

Settimana del derby partenopeo tra la Partenope Sant’Antimo e la Virtus Pozzuoli che si affronteranno domenica 23 ottobre, alle ore 18:00, presso il Pala Puca.

La Virtus è ancora alla ricerca dei primi due punti stagionali e ha voglia di riscattarsi dopo la difficile partita contro Monopoli, ma anche Sant’Antimo ha il dente avvelenato dopo la sconfitta di domenica a Taranto.

I prossimi avversari dei puteolani hanno già dato esempio del loro talento con ottimi risultati in Supercoppa. I punti di forza del loro roster sono sicuramente in regia con il play Roberto Maggio, alla sua seconda stagione con Sant’Antimo, con 14 punti di media, e il play/guardia Carlo Cantone riconfermato per il terzo anno consecutivo. Buono anche l’innesto dell’ala Sgobba, proveniente da Pavia e con esperienze anche in A2, che ha raggiunto 15.7 di media. A loro si aggiungono la guardia Marco Mennella, il play Montanari, l’ala Scali e il centro Quarisa.