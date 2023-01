Serie B: Ultima chiamata per la Virtus Pozzuoli che ospita Pescara nell'ultima di andata

Si è giunti all’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B Old Wild West e la Virtus Pozzuoli è chiamata a vincere per non concludere la prima fase a secco di vittorie, tanto più perché la prossima di avversaria è il Basket Pescara penultima, a 4 punti, ad un soffio da Pozzuoli.

Il roster degli abruzzesi è giovane, ma c’è qualche elemento di maggiore esperienza come il centro Andrea Capitanelli con una media di 11.2 a partita e un best di 19 punti, è ormai un portabandiera della formazione pescarese. Il miglior marcatore è la guardia Costantin Maralossou con 14.1 di media e un best di 31 punti, ha raggiunto buoni numeri nonostante le precedenti esperienze di campionati minori. Interessante anche l’ala Leonardo Del Sole, 12.4 di media e un best di 25 punti, anche lui è uno dei fedelissimi pescaresi. Completano il roster la guardia Pucci, l’ala Fasciocco e i play Campoli e Grosso.

Sfida importantissima, quindi, per la Virtus Pozzuoli che domenica 15 gennaio, alle ore 18:00, disputerà la gara al Pala Trincone di Monteruscello, ma ancora a porte chiuse per la momentanea inagibilità dell’impianto.